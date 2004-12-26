Первая пресс-конференция Януковича после выборов

В 20.00 начал свою пресс-конференцию Виктор Янукович. Он фактически сказал, что не доверяет результатам экзит-полов и назвал их технологиями, `завезенными из-за границы`.



Относительно процесса голосования он сказал: `Мы встретились со значительными нарушениями прав человека. Этим законом людей исключили, тех людей, которые строили эту страну. Решение, принятое Конституционным судом, было разрушено ЦИК и Верховным судом. И что самое плохое - это люди, которые умерли. Пусть это будет на совести тех, кто был авторами этого закона`.



ИМИ





