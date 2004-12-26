В штабе Януковича начали брать деньги за бутерброды - МЦК

20:34, 26 декабря 2004
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В штабе кандидата на пост Президента Виктора Януковича начали продавать бутерброды.

Об этом сообщил корреспондент Медиа-центра `Кандидат`.

Во время первого и второго тура голосования в штабе Януковича представителей СМИ угощали бесплатно. Теперь же стоимость одного бутерброда составляет более двух гривен, а пищевой набор из двух бутербродов и чая составляет шесть гривен пятдесят копеек.

МЦК


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