В штабе Януковича начали брать деньги за бутерброды - МЦК
20:34, 26 декабря 2004Последние события
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В штабе кандидата на пост Президента Виктора Януковича начали продавать бутерброды.
Об этом сообщил корреспондент Медиа-центра `Кандидат`.
Во время первого и второго тура голосования в штабе Януковича представителей СМИ угощали бесплатно. Теперь же стоимость одного бутерброда составляет более двух гривен, а пищевой набор из двух бутербродов и чая составляет шесть гривен пятдесят копеек.
МЦК
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