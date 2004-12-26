Тимошенко уверена в том, что Ющенко в 2009 году будет переизбран на второй президентский срок

Юлия Тимошенко прогнозирует победу кандидата в Президенты, лидера блока партий `Наша Украина` Виктора Ющенко над кандидатом в Президенты, премьер-министром Виктором Януковичем на выборах Президента с отрывом в 3 млн. голосов.



Сегодня на пресс-конференции Тимошенко `на пальцах` показала отрыв Ющенко от Януковича, уточнив, что речь идет не о процентах, а о миллионах голосов.



Также госпожа Юлия убеждала всех, что Виктор Ющенко своей политикой не разочарует тех, кто его поддержал.



ИМИ