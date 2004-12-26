Штаб Януковича просит суд отменить результаты выборов на двух участках округа №12 в Виннице

Винницкий областной избирательный штаб кандидата в Президенты Виктора Януковича просит Замостянский районный суд Винницы отменить результаты выборов на 78-ом и 96-ом избирательных участках территориального округа №12 в Виннице.



Об этом УНИАН сообщил руководитель областного штаба В.Януковича, руководитель Винницкого городского отделения Партии регионов Украины Михаил Дзюба.



По его словам, причиной судебной жалобы стали факты вынесения бюллетеней и списков 24 декабря членами территориально-избирательной комиссии округа №12 в Винницкой области за пределы этого избирательного участка. `Вынос бюллетеней и списков из помещения 78-го участка зафиксирован соответствующими протоколами, подписанными членами территориальной комиссии округа №12`, - сказал М.Дзюба.



Он также сообщил, что 24 декабря председатель территориально-избирательной комиссии округа №12 в Винницкой области Игорь Ивасюк изъял из избирательного участка №96 10 открепительных талонов, дописав это в протокол комиссии участка от 20 декабря как выдачу их гражданам для голосования за пределами участка. `В протоколе от 20 декабря фигурировало 11 выданных открепительных талонов. 24 декабря И.Ивасюк забрал еще 10, вписав их как выданные 20 декабря`, - сообщил М.Дзюба.



УНИАН