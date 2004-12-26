Если будет поражение, будет жесткая оппозиция - Янукович
21:04, 26 декабря 2004Последние события
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`Если будет поражение, будет жесткая оппозиция,` - такую мысль высказал кандидат на пост Президента Виктор Янукович на пресс-конференции, сообщает МЦК. `Они увидят, что такое оппозиция. И никаких переговорах не будет`, - акцентировал он.
Отвечая на вопросы журналистов, появятся ли палатки на Майдане со сторонниками Януковича, он заявил, что они будут отстаивать права избирателей всеми законными методами.
МЦК
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