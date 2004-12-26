Если будет поражение, будет жесткая оппозиция - Янукович

`Если будет поражение, будет жесткая оппозиция,` - такую мысль высказал кандидат на пост Президента Виктор Янукович на пресс-конференции, сообщает МЦК. `Они увидят, что такое оппозиция. И никаких переговорах не будет`, - акцентировал он.



Отвечая на вопросы журналистов, появятся ли палатки на Майдане со сторонниками Януковича, он заявил, что они будут отстаивать права избирателей всеми законными методами.



МЦК