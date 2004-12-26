Кандидат на пост президента Виктор Янукович уверен в своей победе. Об этом он заявил на пресс-конференции.



Отвечая на вопросы журналистов, значит ли это, что он смирился с поражением, тот факт, что во время пресс-конференции он не улыбался, Янукович заявил: `Я абсолютно уверен, что мы выиграем, однако я говорю с грустью, что таким образом действовали оппоненты`.



МЦК





