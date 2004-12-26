Автобусы `Беркута` прибывают к Администрации Президента

21:07, 26 декабря 2004
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7 автобусов с сотрудниками спецподразделения `Беркут` попробовали проехать к Администрации Президента со стороны ул. Банковой, сообщает ИМИ.

Пикетирующие кампании ПОРА заблокировали проезд сотрудникам правоохранительных органов. Беркутовцы попали все же в Администрацию со стороны ул. Шелковичной, которую пикетирует формирование под названием `Червона калина`.

Общественная кампания ПОРА также блокирует улицу Лютеранскую.

ИМИ


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