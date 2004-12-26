Ключковского удивляет `расслабленная` атмосфера во время голосования
21:29, 26 декабря 2004Последние события
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По степени серьезности нарушения, зафиксированные штабом Ющенко, были меньше чем во время голосования 21 ноября. Об этом заявил уполномоченный кандидата Ющенко Юрий Ключковский.
По его словам, его настораживает `расслабленная` атмосфера вокруг голосования. `Нет того нагнетания ситуации, которое было 21 ноября,` – сказал Ключковский.
По словам Ключковского трудно сказать, что это значит. Оптимистическая точка зрения – оппоненты сдались и рассчитывают на Верховный Суд. Пессимистическая – готовится что-то на период подсчета голосов.
Громадське радио
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