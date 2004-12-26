Ключковского удивляет `расслабленная` атмосфера во время голосования

По степени серьезности нарушения, зафиксированные штабом Ющенко, были меньше чем во время голосования 21 ноября. Об этом заявил уполномоченный кандидата Ющенко Юрий Ключковский.



По его словам, его настораживает `расслабленная` атмосфера вокруг голосования. `Нет того нагнетания ситуации, которое было 21 ноября,` – сказал Ключковский.



По словам Ключковского трудно сказать, что это значит. Оптимистическая точка зрения – оппоненты сдались и рассчитывают на Верховный Суд. Пессимистическая – готовится что-то на период подсчета голосов.



Громадське радио