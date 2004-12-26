Комитет избирателей Украины указывает на очередные нарушения

Наиболее типичными нарушениями, выявленными наблюдателями в течение последнего часа голосования, были: нарушения в списках избирателей (Черкасская область), голосование по открепительным удостоверениям (Тернопольская область), нарушения, связанные с выдачей бюллетеней (Николаевская, Херсонская области), голосование по месту пребывания избирателя (Херсонская область), сообщает пресс-служба КИУ. Однако, о систематических массовых нарушениях речь быть не может, акцентируют в пресс-службе.



Пресс-служба Комитета избирателей Украины







