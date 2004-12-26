Штаб Ющенко призывает Януковича признать поражение

Начальник информационно-аналитического центра штаба Виктора Ющенко Анатолий Гриценко прогнозирует, что лидер `Нашей Украины` выигрывает выборы с разрывом не менее чем 10%.



`Такую убедительную победу у Ющенко украсть просто невозможно`, – сказал Гриценко, выступая на брифинге перед журналистами.



Об этом он сказал в воскресенье вечером в штабе кандидата, комментируя итоги экзи-полов, акцентировав, что команда Ющенко готов при необходимости к защите интересов своего кандидата в суде.



Лучшим способом поведения для самого Януковича после окончания выборов Гриценко считает признание им своего поражения.



Громадське радио

