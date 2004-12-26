Штаб Ющенко призывает Януковича признать поражение
21:40, 26 декабря 2004Последние события
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Начальник информационно-аналитического центра штаба Виктора Ющенко Анатолий Гриценко прогнозирует, что лидер `Нашей Украины` выигрывает выборы с разрывом не менее чем 10%.
`Такую убедительную победу у Ющенко украсть просто невозможно`, – сказал Гриценко, выступая на брифинге перед журналистами.
Об этом он сказал в воскресенье вечером в штабе кандидата, комментируя итоги экзи-полов, акцентировав, что команда Ющенко готов при необходимости к защите интересов своего кандидата в суде.
Лучшим способом поведения для самого Януковича после окончания выборов Гриценко считает признание им своего поражения.
Громадське радио
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