В Одесской области зафиксированы массовые нападения на представителей `Нашей Украины` - пресс-конференции Одесского регионального штаба В. Ющенко

Ряд нападений на сотрудников штабов В. Ющенко и его сторонников были совершены в Одесской области за несколько дней до начала выборов. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского регионального штаба В. Ющенко.



Так, 23 декабря около 20 машин с бело-голубой символикой в сопровждении милицейской машины подъехали к штабу В. Ющенко в г. Ананьево. Их пассажиры сорвали символику `Нашей Украины` и вывеску штаба, выкрикивали оскорбления и угрозы в адрес его сотрудников. Местная прокуратура согласилась принять заявление сотрудников штаба только после появления прессы и независимых наблюдателей с видеокамерами.



В ночь на 24 декабря в селе Дибровка Котовского района неизвестные напали на дом ветерана войны, в котором в это время находились члены избирательной комиссии от штаба В. Ющенко. Хулиганы разбили окна и пытались проникнуть внутрь дома.



Сотрудники Одесского регионального штаба В. Ющенко убеждены, что разлитие ртути под окнами Одесского городского фонда `Світлий Дім` 24 декабря также имеет политическую основу, потому что его основатель, отец Александр Чумаков, - активный сторонник лидера блока `Наша Украина`.



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