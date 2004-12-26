Объявлены первые результаты голосования за рубежом

Председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав Давыдович обнародовал первые результаты на зарубежных избирательных участках.



Так, на участке в посольстве Тайланда проголосовали за Ющенко - 25 людей, за Януковича - 18, всего приняли участие в голосовании 53 избирателя; в Казахстане за Ющенко - 52, за Януковича - 6, всего 183. В отдельном округе Алма-Аты за Ющенко - 18, за Януковича - 6; во Вьетнаме всего проголосували 69 избирателей, из них 29 - за Ющенко, 12 - за Януковича; в воинской части Сьерра-Леоне проголосовали всего 449 избирателей, из них за Ющенко - 56, за Януковича - 366; в Китае из 187 проголосовавших избирателей 34 проголосовали за Ющенко, 26 - за Януковича; в Сингапуре всего проголосовали 63 избирателя, из них за Ющенко - 39, за Януковича - 16.



Результаты выборов в Австралии такие: избирательный участок №115 - всего 281 избиратель проголосовал, за Ющенко - 241, за Януковича - 33; данные по участку №114, соответственно, - 314, 228 і 73; на участке №2 за Ющенко - 13, за Януковича - 0.



Голосы между Ющенко и Януковичем в некоторых других странах разделились так: в Японии - 85-21, в Малайзии - 11-4, в Корее - 58-10.



Это были данные первых факсограмм протоколов, обнародованных Председателей ЦИК Ярославом Давыдовичем. Он напомнил, что всего за рубежом - 123 участка.



МЦК