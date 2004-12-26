МЦК: по итогам обработки 0,42% протоколов `за` Ющенко - 76,13%, `за` Януковича - 21,08%

22:05, 26 декабря 2004
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