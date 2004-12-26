Виктор Ющенко планирует выступить перед своими сторонниками на Майдане в полночь

Віктор Ющенко планирует выступить перед своими сторонниками на Майдане Независимости в полночь. Об этом заявил народный депутат Мыкола Томенко, выступая перед сторонниками Ющенко на Майдане.



Как сообщает корреспондент Громадського радио, сейчас на Майдане находятся десятки тысяч людей, на экранах перед сценой транслируют видеоролики `Операция `Проффессор`.



Громадське радио