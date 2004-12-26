Если победит Ющенко, я буду в оппозиции - Кравчук

`Если победит Ющенко, я пойду в оппозицию,` - об этом заявил Леонид Кравчук в прямом эфире телеканалу ICTV, сообщает МЦК.



Одновременно он отметил, что не будет делать шагов, `которые мешали бы Ющенко развивать Украину`. `Но если он будет делать что-то не то... то я буду жестко его критиковать`, - добавил Кравчук. Лидер фракции СДПУ (о) убежден, что `оппозиция должна быть последовательной, ответственной, конструктивной и жесткой`.



Он согласился с мыслью Януковича о том, что необходимо принять закон об оппозиции, потому что `отсутствие закона является одной из причин того, что она (оппозиция - МЦК) будто бы есть, и вроде бы ее нет. Она не управляется законом`.



МЦК