Фракция `Деминициативы` еще не определилась с тем, войдет ли она в парламентское большинство или в оппозицию - Святаш

В случае победы на выборах Президента В. Ющенко парламентская фракция `Демократические инициативы` будет определяться с тем, войдет ли она в парламентское большинство или в оппозицию, сообщает МЦК.



На пресс-конференции в Харькове член фракции, доверенное лицо Виктора Януковича Дмитрий Святаш сказал, что он не исключает, что `Деминициативы` могут войти в новое большинство. С другой стороны, депутат не исключает возможности перехода фракции в оппозицию, однако `не к Президенту, а к Правительству`, потому что `многое будет зависеть от того, каким будет состав правительства и какой будет политика правительства`.



Святаш отметил, что, по его данным, Степан Гавриш не планирует уходить из парламента в Конституционный Суд. `Насколько я знаю, Гавриш не планирует уходить в Конституционный Суд`, - сказал депутат. Святаш также считает, что в ближайшее время в связи с политической реформой в парламенте появится вопрос об увеличении избирательного барьера на парламентских выборах - минимум до 5%. Он считает, что в ином случае в парламент пройдет большое количество маленьких партий, которые имеют только региональное значение, и тогда будет сложно сформировать стойкое большинство, которое сможет взять на себя ответственность за формирования правительства.



Святаш также убежден, что по результатам выборов две стороны процесса подадут много судебных исков. `Нас ждет долгая судебная история. И в этом году мы не узнаем имя нового Президента`, - сказал он.



МЦК