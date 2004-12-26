Карасев уверен в победе Ющенко
22:26, 26 декабря 2004Последние события
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На пресс-конференции в Независимом объединенном информационном центре `Президентська доба - 2004` директор Института стратегических исследований Вадим Карасев заявил, что победа Ющенко - однозначная и другой вариант исключен.
Карасев считает, что результаты выборов огласят уже в ближайший вторник.
Политолог добавил, что с Новым годом народ Украины поздравит старый, а со Старым Новым годом - новый президент.
`Президентська доба - 2004`
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