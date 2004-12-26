Карасев уверен в победе Ющенко

22:26, 26 декабря 2004
Последние события
0

На пресс-конференции в Независимом объединенном информационном центре `Президентська доба - 2004` директор Института стратегических исследований Вадим Карасев заявил, что победа Ющенко - однозначная и другой вариант исключен.

Карасев считает, что результаты выборов огласят уже в ближайший вторник.

Политолог добавил, что с Новым годом народ Украины поздравит старый, а со Старым Новым годом - новый президент.

`Президентська доба - 2004`

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter