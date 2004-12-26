Зинченко считает, что нужно писать новую Конституцию

Заместитель председателя ВРУ, руководитель избирательной кампании кандидата в Президенты, лидера блока партий `Наша Украина` Виктора Ющенко, Александр Зинченко выступает за подготовку новой Конституции Украины, сообщает Громадське радио.



Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции в штабе Ющенко.



По его словам, проголосованная политреформа не является единственным инструментом дальнейшего развития украинского общества. `Сегодня мы пребываем накануне таких глобальных изменений в обществе, которые требуют создания конституционной комиссии, которая займется подготовкой новой Конституции`, - сказал Зинченко.



Зинченко также считает, что не нужно вносить какие бы то ни было отдельные поправки в текст Конституции, а необходимо подготовить новый фундаментальный документ.



Он добавил, что в новый текст Конституции ни при каких условиях не войдут любые признаки федерализма как государственного устройства.



Громадське радио