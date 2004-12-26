Результаты Национального экзит-пола: Ющенко - 56,3%, Янукович - 41,3%, против обоих - 2,4% (дополнено)

По итогам обработки 100% анкет, получены такие данные: Ющенко - 56,3%, Янукович - 41,3%, против обоих - 2,4%. Разница голосов, отданных за кандидатов, составляет 15,0%.



Были опрошены 29259 лиц на 460 избирательных участках. Досягаемость - 81%. Погрешность составляет около 1,8%.



Опрос проводился методом тайного анкетирования, когда избиратель собственноручно заполнял небольшую анкету и бросал ее в ящик.



Экзит-пол был проведен консорциумом в составе Фонда `Демократические инициативы`, Киевского международного института социологии и Украинского центра экономических и политических исследований им. А. Разумкова. КМИС и Центр им. Разумкова провели два параллельных опроса по общенациональной выборке. Результаты двух опросов были сведены вместе.



`Президентська доба - 2004`