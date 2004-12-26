ЦИК обработал 5,81% протоколов: за Ющенко - 64,38%, за Януковича - 32,29%

22:52, 26 декабря 2004
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Интерфакс - Украина

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