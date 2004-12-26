Ющенко должен избегать любых компромиссов - Полохало

Главный редактор журнала `Політична думка ` Владимир Полохало на пресс-конференции в Независимом объединенном центре `Президентська доба - 2004` заявил, что Виктор Ющенко данным переголосованием доказал свою победу и в предыдущих двух турах.



Политолог считает, что экстремистское крылов штабе В. Януковича разработало стратегию оспаривания результатов выборов, но такой сценарий ни к чему не приведет и Ющенко получит уверенную победу.



Полохало уверен, что Ющенко должен пересмотреть результаты пакетного голосования 8 декабря, ведь из-за них данные выборы и эйфория вокруг них теряют свое значение, поскольку в таком случае только парламентские выборы станут критической точкой.



Политолог акцентировал на том, чтобы Ющенко не должен усугублять компромиссные процессы с командой Януковича, что он начал делать 8 декабря, ведь штаб Януковича избрал жесткую стратегию, направленную именно на это.



Владимир Полохало отметил, что олигархические кланы в Украине не заинтересованы в экономическом развитии Украины, поэтому основным заданием нового президента должно стать ослабление финансирования кланов.



`Президентська доба - 2004`