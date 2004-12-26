Приоритетным для Ющенко должно стать создание новых коалиций - Карасев

Руководитель Института стратегических исследований Вадим Карасев заявил, что Ющенко не должен отступать от политреформы, ведь большую часть его электората составляют люди, голосовавшие не столько за Ющенко, сколько против Януковича, поэтому победу одержало именно украинское общество, а не собственно Ющенко, сообщает `Президентська доба - 2004`.



Карасев акцентировал на том, что Ющенко должен ориентироваться на создание новых коалиций для поддержки его победы, ведь `Москва так просто не отступит` и создание союзников должно стать главной задачей нового президента.



`Президентська доба - 2004`



