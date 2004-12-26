Около некоторых избирательных участков в Донецкой области собираются большие группы людей, которые пытаются совершить нападения на избирательные участки - пресс-центр Народного Руха Украины

Как сообщил народный депутат, председатель Киевской городской организации Руха Александр Черноволенко, после окончания голосования в Донецкой области возле всех участков 49 ИО Добропильского района собираются большие толпы людей с откровенно бандитской внешностью, которые пытаются совершить нападение на участки с тем, чтобы вбросить дополнительные бюллетени и расправиться с членами ИК от кандидадат в Президенты Виктора Ющенко, сообщает пресс-центр Народного Руха Украины.



Так, на 56 участке председатель комиссии, который представляет кандидата в Президенты В. Ющенко, был жестоко избит бандитами, которые ворвались на участки. Кроме того, эти люди уничтожили документацию, которая находилась на участке, и вбросили дополнительные бюллетени.



А.Черноволенко обратился в Министерство внутренних дел с требованием немедленно организовать охрану избирательных участков в Добропольском районе.



Пресс-центр Народного Руха Украины