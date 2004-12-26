Проблем с работой сервера ЦИК нет - Давыдович

23:13, 26 декабря 2004
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Председатель ЦИК Ярослав Давыдович заявляет, что проблем с работой сервера Центризбиркома нет. Об этом он сказал сегодня на брифинге.

По словам Я.Давыдовича, сервер комиссии работает нормально, `проблем с сервером нет, а пароль сервера разделен на 3 части`. Он уверен, что никаких вмешательств в работу сервера не будет.

Я.Давыдович также сообщил, что в ЦИК поступают жалобы как от одной, так и от другой стороны, их регистрируют. По его словам, по закону, ЦИК сегодня жалобы не рассматривает.

Отвечая на вопрос, есть ли давление на ЦИК, Я.Давыдович подчеркнул, что давления нет. `Ну кто же на нас может давить, мы независимы и защищены законом`, - заметил председатель ЦИК.

УНИАН

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