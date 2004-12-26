По последним данным ЦИК, Ющенко побеждает в 17 областях Украины, Янукович - в 10

По последним данным Центризбиркома, Виктор ЮЩЕНКО побеждает в 17 областях Украины, в частности, в Винницкой области – 87,41% (обработано 11,3% протоколов), Волынской обл. 92,57% (9,91), Житомирской обл. – 68,66% (6,16), Закарпатской – 59,92% (3,12), Ивано-Франковской – 98,67 (4,21), Киевской – 84,11% (6,12), Кировоградской – 63,39% (4,75), Львовской – 97,71% (6,50), Полтавской – 65,88% (15,25), Ривненской – 93,33% (0,90), Сумской – 82,35% (1,92), Тернопольской – 97,34% (11,06), Хмельницкой – 81,77% (4,72), Черновицкой – 88,86% (3,40), Черниговской – 73,55% (10,49), г. Киеве 76,83% (3,76),



В.ЯНУКОВИЧ побеждает в 10 областях: АР Крым – 78,30% (обработано 6,45% протоколов), Днепропетровская обл. – 58,95% (3,38), Донецкая – 94,52% (4,40), Запорожская – 69,96% (3,51), Луганская – 88,93% (0,54), Николаевская – 77,23% (0,85), Одесская – 67,18% (3,35), Харьковская – 70,70% (4,10), Херсонская – 48,17% (7,02), город Севастополь – 90,47% (4,49).



УНИАН

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