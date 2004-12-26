В Донецкой области средняя явка избирателей составила 82,5%

В Донецкой области средняя явка избирателей на выборах Президента Украины 26 декабря составила 82,5%.



Информацию об этом распространило донецкое Интернет-издание `Остров` со ссылкой на достоверные источники.



По данным журналистов `Острова`, в 41 округе Донецка проголосовали 82%; в 42-м (Донецк) – 83%; 43-м (Донецк) – 81%; 44-м (Донецк) - 79%; 45-м (Донецк) – 84%; 46-й округ (Донецк) – 85%; 47-й (Горловка) – 80%; 48-й (Горловка) – 82%; в 49-м округе (Доброполье) – 85%; в 50-м (Енакиево) – 86%; в 51 (Дружковка, Константиновка) – 83%; в 52-м (Краматорск) – 81,5%; 53-м (Макеевка) – 82%; в 54-м (Макеевка) – 82%; в Мариупольских округах №№ 55,56 – 75%; в 59 (Снежное) – 83%; в 60-м (Харцызск) – 80%; в 61-м (Марьинка) – 87%; в 62-м (Волноваха) – 79%; в 63-м (Старобешево) – 91%.



УНИАН



