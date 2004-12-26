Сторонники обоих кандидатов поссорились возле штаба Януковича

Возле Центрального избирательного штаба кандидата Януковича собираются его сторонники. Около 50 лиц с сине-белой символикой и флагами такого же цвета стоят возле кинотеатра „Зоряний`. Мимо штаба постоянно проезжают автомобили с оранжевыми флагами и подают громкие звуковые сигналы, что ощутимо раздражает `сине-белых`, сообщает Громадське Радио. Несколько `оранжевых` автомобилей остановились. Между сторонниками двух кандидатов возникла ссора с взаимными оскорблениями, однако до потасовки дело не дошло.



Сторонники Януковича пропускают машины, украшенные оранжевыми лентами, одно люди с сине-белыми флагами переместились с тротуара на проезжую часть. Сторонники, собравшиеся возле „Зоряного` говорят, что ждут провокаций, но обещают не поддаваться на них.

Громадське радио



