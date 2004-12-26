Автомобили со сторонниками Януковича остановили движение возле избирательного штаба их кандидата
23:28, 26 декабря 2004Последние события
0
Машини со сторонниками кандидата на пост Президента Виктора Януковича остановили движение возле избирательного штаба их кандидата. Как сообщает корреспондент МЦК, кортеж машин с оранжевой символикой, который двигался в том направлении, повернул назад. Однако несколько машин, по словам корреспондента, проехали по тротуару.
МЦК
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter