Автомобили со сторонниками Януковича остановили движение возле избирательного штаба их кандидата

Машини со сторонниками кандидата на пост Президента Виктора Януковича остановили движение возле избирательного штаба их кандидата. Как сообщает корреспондент МЦК, кортеж машин с оранжевой символикой, который двигался в том направлении, повернул назад. Однако несколько машин, по словам корреспондента, проехали по тротуару.

МЦК



