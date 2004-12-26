В Запорожской области избили наблюдателя от Ющенко и стреляля в журналиста - избирательный штаб В. Ющенко
23:33, 26 декабря 2004Последние события
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В Запорожской области, на участке № 215 избирательного округа № 83 избили наблюдателя от В. Ющенко и представителя прессы. Об этом сообщил руководитель избирательного штаба Ющенко в Запорожской области Сергей Соболев.
Когда журналист попытался зафиксировать на камеру большое количество заявлений о голосовании на дому, написанных одним почерком, на участок ворвался председатель местного штаба КСП Педан и начал стрелять из пистолета, целясь в журналиста. Журналисту и наблюдателю удалось скрыться. К счастью, в данный момент жизнь людей в безопасности.
Следственная группа расследует это дело.
МЦК
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