В Запорожской области избили наблюдателя от Ющенко и стреляля в журналиста - избирательный штаб В. Ющенко

В Запорожской области, на участке № 215 избирательного округа № 83 избили наблюдателя от В. Ющенко и представителя прессы. Об этом сообщил руководитель избирательного штаба Ющенко в Запорожской области Сергей Соболев.



Когда журналист попытался зафиксировать на камеру большое количество заявлений о голосовании на дому, написанных одним почерком, на участок ворвался председатель местного штаба КСП Педан и начал стрелять из пистолета, целясь в журналиста. Журналисту и наблюдателю удалось скрыться. К счастью, в данный момент жизнь людей в безопасности.

Следственная группа расследует это дело.

МЦК



