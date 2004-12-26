Выборы в Днепропетровской области прошли спокойно, есть разница между результатами 21 ноября и 26 декабря - Комитет избирателей Украины

„Переголосование 26 декабря в Днепропетровской области прошло достаточно спокойно. Сравнивать с тем, как проходило голосование 21 ноября, невозможно, потому что все участки закрылись вовремя, голосование проходило спокойно, сообщает МЦК. `Мы ожидали проблем, потому что участковые комиссии были сформированы 5 дней назад, и мы ожидали сложностей с процессом голосования. Но этот процесс прошел без значительных нарушений и несогласованности в деятельности комиссий. Выборы наконец прошли на том уровне, достаточно демократическом, чтобы можно было говорить о том, что они состоялись. Были буквально сотня-полторы людей, которые ходили по судам и пытались возобновить свое право на голосование на дому, это единственное, что сбивало с ритма работы территорилаьные и участковые комиссии. Можно также сказать, что в селах явка была несколько выше, чем на городских участках. Мы уже можем говорить, что есть определенная разница между результатами голосования 21 ноября и 26 декабря`, - сказал МЦК руководитель Днепропетровского областного отделения Комитета избирателей Украины Александр Сидоренко.



МЦК



