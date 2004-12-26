Даже оппозиция не ожидала масштабов Оранжевой революции - Костенко
23:51, 26 декабря 2004Последние события
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Лидер Украинской Народной Партии Юрий Костенко на пресс-конференции в УНИАН заявил, что масштабы Оранжевой революции не были известны даже самому Виктору Ющенко и его представителям, ведь по соцопросам, проведенным накануне выборов, только 18% из 60% верили в победу оппозиционного кандидата и в то, что свой выбор можно будет защитить, сообщает `Президентська доба - 2004`.
Юрий Костенко считает, что психологический перелом нации случился в конце октября этого года.
`Президентська доба - 2004`
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