Даже оппозиция не ожидала масштабов Оранжевой революции - Костенко

Лидер Украинской Народной Партии Юрий Костенко на пресс-конференции в УНИАН заявил, что масштабы Оранжевой революции не были известны даже самому Виктору Ющенко и его представителям, ведь по соцопросам, проведенным накануне выборов, только 18% из 60% верили в победу оппозиционного кандидата и в то, что свой выбор можно будет защитить, сообщает `Президентська доба - 2004`.



Юрий Костенко считает, что психологический перелом нации случился в конце октября этого года.



`Президентська доба - 2004`