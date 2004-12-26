Президент УСПП Анатолий Кинах убежден, что результаты приватизации `Криворожстали` будут пересмотрены. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.



А.Кинах отметил, что команда нового Президента не допустит `очередного хаотического передела собственности`. Будут созданы равные правила игры для всех, условия равноправной конкуренции, но при этом налоги должны будут платить все, - подчеркнул он.



Говоря о приватизации стратегических объектов, А.Кинах отметил, что такие решения должны приниматься, в первую очередь, на основе действующего законодательства, а не быть результатом борьбы `каких-то финансовых олигархических групп`. `И те предприятия, которые были приватизированы с нарушением законодательства, с нарушением нашей национальной экономической безопасности, или попали в руки нерадивых владельцев, что ведут их к банкротству, – здесь государство должно вмешиваться на основе четкой процедуры и отстаивать государственные и общественные интересы`, - сказал А.Кинах. Он особо подчеркнул, что речь идет `не об охоте на ведьм`. `То же касается `Криворожстали`, где, безусловно, будут пересмотрены результаты приватизации, но четко в рамках действующих законов и общегосударственных интересов`, - подчеркнул А.Кинах.



Как сообщал УНИАН, 22 декабря кандидат в Президенты Украины Виктор Ющенко заявил о возможности доплаты за приватизированную `Криворожсталь`.



`Я по `Криворожстали` уже слышал о готовности доплатить. Это неплохое дело`, - заявил В.Ющенко. По его словам, ревизия приватизации `Криворожстали` будет `законная и честная`.



`Никто не собирается прощать приватизацию `Криворожстали`, украденную зятем Кучмы, Януковичем и его командой и Медведчуком`, - отметил В.Ющенко.



На вопрос журналиста, будет ли бюджет возвращать Виктору Пинчуку деньги, которые он заплатил как один из победителей приватизационного конкурса по `Криворожстали`, В.Ющенко сказал: `Мы будем возвращать. Но перед этим нужно публично продать (это предприятие - УНИАН)`.



Справка УНИАН. `Инвестиционно-металлургический союз`, созданный украинскими бизнесменами Виктором Пинчуком (владелец группы `Интерпайп`) и Ринатом Ахметовым (президент ЗАО `СКМ`), 14 июня с.г. приобрел контрольный госпакет ОАО `Криворожсталь`. Победитель заплатил за 93,02-процентный госпакет 4 млрд. 260 млн. грн. при стартовой цене 3,8 млрд. грн.



Между тем, и при проведении конкурса, и после объявления его результатов эксперты и депутаты заявляли о том, что его условия были дискриминационными и `прописанными под конкретного покупателя`. Вследствие этого, считают эксперты, предприятие было продано на неконкурентных условиях, и бюджет потерял существенную сумму поступлений. Так, не допущенный к конкурсу `Испат уголь` (представляет интересы LNM Group и корпорации US Steel) заявлял, что намерен заплатить за пакет 7,95 млрд. гривен (1,501 млрд. дол.), а российское ОАО `Северсталь` (представляет интересы консорциума `Северсталь`, Arcelor и Severstal North America) – 1 млрд. 200 млн. долларов.



УНИАН