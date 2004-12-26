Революция перемещается в кабинеты - Таран

Директор Института массовой информации Сергей Таран заявил, что революция в Украине только начинается, ведь перед новым президентом будет стоять задача - нормализовать кризисное состояние в Украине, прежде всего социальное и экономическое. Он добавил, что отныне революция продолжится `в кабинетах`, как передает `Президентська доба - 2004`.



Сергей Таран отметил, что Киев имеет уникальный шанс стать центром геополитического влияния, который содействовал бы развитию демократии на постсоветском пространстве.



`Президентська доба - 2004`



