Оснований подвергать сомнению результаты Национального экзит-пола нет - польская социологическая компания РВС

Руководитель польской социологической компании PBC, которая выступала в качестве наблюдателя за проведением соцопроса во время переголосования на выборах Президента Украины, Мацей Коханович отмечает, что нет оснований подвергать сомнению результаты национального экзит-пола, из-за того, что он был проведен на высоком профессиональном уровне.



Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.



По словам М.Кохановича, `я хотел бы подчеркнуть высокую надежность обработки результатов (экзит-пола), а также я бы хотел подчеркнуть, что разница (процента голосований) между двумя кандидатами настолько большая, что в ней не может быть никаких сомнений, даже с учетом статистической погрешности`.



В свою очередь присутствующий на пресс-конференции председатель российского социологического центра, представители которого также наблюдали за процессом проведения украинского национального экзит-пола, Юрий Левада сказал, что и для Украины, и для России было важным участие научных работников в избирательном процессе. Ни в одной стране мира, подчеркнул он, до этого времени социологические опросы не имели такого значения для социальных, социально-политических и международных процессов.



УНИАН