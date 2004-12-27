Милиция с `Порой` охраняют помещение ЦИК
Около 50 участников общественной кампании `Пора` помогают милиции охранять здание ЦИК, сообщает Громадське радио. Они патрулируют территорию около здания ЦИК.
Со слов одного из организаторов акции Олега Радийчука, участники кампании согласовали свои действия с сотрудниками правоохранительных органов.
Радийчук сообщил, что участники `Поры` ставят перед собой цель - не допустить нападения на здание Центральной избирательной комиссии со стороны.
По словам участников акции, общее количество охраняющих Центризбирком - около 200 людей, которые постоянно меняются.
На территории ЦИК, в отличие от первого и второго туров выборов Президента Украниы, не сосредоточены большие силы милиции.
Громадське радио