Милиция с `Порой` охраняют помещение ЦИК

00:11, 27 декабря 2004
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Около 50 участников общественной кампании `Пора` помогают милиции охранять здание ЦИК, сообщает Громадське радио. Они патрулируют территорию около здания ЦИК.

Со слов одного из организаторов акции Олега Радийчука, участники кампании согласовали свои действия с сотрудниками правоохранительных органов.

Радийчук сообщил, что участники `Поры` ставят перед собой цель - не допустить нападения на здание Центральной избирательной комиссии со стороны.

По словам участников акции, общее количество охраняющих Центризбирком - около 200 людей, которые постоянно меняются.

На территории ЦИК, в отличие от первого и второго туров выборов Президента Украниы, не сосредоточены большие силы милиции.

Громадське радио

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