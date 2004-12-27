В зарубежном округе обработаны 26,01% протоколов: за Ющенко – 34,75%, за Януковича - 60,06% - ЦИК

00:13, 27 декабря 2004
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УНИАН

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