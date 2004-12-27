В Херсонской области 46,82% набрал Ющенко, 48,36% - Янукович. Обработаны 15,08% протоколов

00:15, 27 декабря 2004
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МЦК

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