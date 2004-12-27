Новому Президенту и его команде придется восстанавливать не только экономику, но и веру граждан в законность и справедливость - Кинах

Новому Президенту Украины и его команде придется не только восстанавливать экономику, но и доверие граждан к власти, `веру в законность и справедливость`.



Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции лидер Партии промышленников и предпринимателей Украины Анатолий Кинах.



По его словам, новая команда должна помочь гражданам восточных и южных регионов Украины выйти из `состояния зомбированности`, порожденного нехваткой объективной информации во время избирательной кампании. По словам А.Кинаха, для этого необходима реформа кадровой политики, углубление свободы слова и доступа к информации и, безусловно, верховенство права в государстве. `Если эти составляющие задействовать с первых шагов, то в очень сжатый срок граждане Востока и Юга будут едины с точки зрения консолидации всего общества и создания высокого уровня политической стабильности и развития государства`, - сказал он.



А.Кинах также добавил, что 90% промышленников и предпринимателей в этих регионах поддерживают В.Ющенко, поскольку хотят `честно делать свой бизнес, а не ползать на коленях перед бандитами и чиновниками`. А.Кинах выразил уверенность, что сегодняшний день дал `очень мощный ответ` тем силам, которые в ходе последних событий в Украине оценивали их как работу радикалов или работу по чьему-то заказу. Украинский народ сегодня, по его словам, продемонстрировал свою волю, мудрость и толерантность. По мнению А.Кинаха, у нашего государства сейчас есть шанс не только строить демократическую страну, а строить `власть нового качества`.



УНИАН