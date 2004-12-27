По данным обработки 20,96% протоколов Ющенко лидирует в 16 областях и Киеве, Янукович - в 9-ти и Севастополе. Всего за Ющенко - 57,52%, за Януковича - 38,81%

00:26, 27 декабря 2004
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По результатам обработки 20,96% бюллетеней на выборах президента Украины 26 декабря, Виктор Ющенко набрал 57,52%, Виктор Янукович - 38,81%.

Об этом сообщает сайт ЦИК Украины.


Регион - за В.Ющенко - за В.Януковича:

Крым - 14,67% - 82,09%

Винницкая область - 85,48% - 11,74%

Волынская - 91,06% - 6,83%

Днепропетровская - 32,15% - 60,86%

Донецкая - 3,7% - 94,24%

Житомирская - 67,11% - 28,69%

Закарпатская - 65,27% - 29,69%

Запорожская - 25,3% - 69,66%

Ивано-Франковская - 95,92% - 2,99%

Киевская - 84,07% - 12,61%

Кировоградская - 64,94% - 30,37%

Луганская - 6,35% - 91,64%

Львовская - 95,13% - 3,55%

Николаевская - 28,98% - 66,88%

Одесская - 28,94% - 65,31%

Полтавская - 66,02% - 29,24%

Ровенская - 86,91% - 10,46%

Сумская - 80,21% - 15,47%

Тернопольская - 96,55% - 2,45%

Харьковская - 25,8% - 68,94%

Херсонская - 45,89% - 49,12%

Хмельницкая - 79,48% - 17,14%

Черкасская - 81,76% - 15,11%

Черновицкая - 84,52% - 12,09%

Черниговская - 73,2% - 22,61%

Киев - 78,21% - 17,74%

Севастополь - 8,88% - 87,45%

Интерфакс - Украина

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