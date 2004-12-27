По данным обработки 20,96% протоколов Ющенко лидирует в 16 областях и Киеве, Янукович - в 9-ти и Севастополе. Всего за Ющенко - 57,52%, за Януковича - 38,81%
По результатам обработки 20,96% бюллетеней на выборах президента Украины 26 декабря, Виктор Ющенко набрал 57,52%, Виктор Янукович - 38,81%.
Об этом сообщает сайт ЦИК Украины.
Регион - за В.Ющенко - за В.Януковича:
Крым - 14,67% - 82,09%
Винницкая область - 85,48% - 11,74%
Волынская - 91,06% - 6,83%
Днепропетровская - 32,15% - 60,86%
Донецкая - 3,7% - 94,24%
Житомирская - 67,11% - 28,69%
Закарпатская - 65,27% - 29,69%
Запорожская - 25,3% - 69,66%
Ивано-Франковская - 95,92% - 2,99%
Киевская - 84,07% - 12,61%
Кировоградская - 64,94% - 30,37%
Луганская - 6,35% - 91,64%
Львовская - 95,13% - 3,55%
Николаевская - 28,98% - 66,88%
Одесская - 28,94% - 65,31%
Полтавская - 66,02% - 29,24%
Ровенская - 86,91% - 10,46%
Сумская - 80,21% - 15,47%
Тернопольская - 96,55% - 2,45%
Харьковская - 25,8% - 68,94%
Херсонская - 45,89% - 49,12%
Хмельницкая - 79,48% - 17,14%
Черкасская - 81,76% - 15,11%
Черновицкая - 84,52% - 12,09%
Черниговская - 73,2% - 22,61%
Киев - 78,21% - 17,74%
Севастополь - 8,88% - 87,45%
Интерфакс - Украина