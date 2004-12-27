По данным обработки 20,96% протоколов Ющенко лидирует в 16 областях и Киеве, Янукович - в 9-ти и Севастополе. Всего за Ющенко - 57,52%, за Януковича - 38,81%

По результатам обработки 20,96% бюллетеней на выборах президента Украины 26 декабря, Виктор Ющенко набрал 57,52%, Виктор Янукович - 38,81%.



Об этом сообщает сайт ЦИК Украины.





Регион - за В.Ющенко - за В.Януковича:



Крым - 14,67% - 82,09%



Винницкая область - 85,48% - 11,74%



Волынская - 91,06% - 6,83%



Днепропетровская - 32,15% - 60,86%



Донецкая - 3,7% - 94,24%



Житомирская - 67,11% - 28,69%



Закарпатская - 65,27% - 29,69%



Запорожская - 25,3% - 69,66%



Ивано-Франковская - 95,92% - 2,99%



Киевская - 84,07% - 12,61%



Кировоградская - 64,94% - 30,37%



Луганская - 6,35% - 91,64%



Львовская - 95,13% - 3,55%



Николаевская - 28,98% - 66,88%



Одесская - 28,94% - 65,31%



Полтавская - 66,02% - 29,24%



Ровенская - 86,91% - 10,46%



Сумская - 80,21% - 15,47%



Тернопольская - 96,55% - 2,45%



Харьковская - 25,8% - 68,94%



Херсонская - 45,89% - 49,12%



Хмельницкая - 79,48% - 17,14%



Черкасская - 81,76% - 15,11%



Черновицкая - 84,52% - 12,09%



Черниговская - 73,2% - 22,61%



Киев - 78,21% - 17,74%



Севастополь - 8,88% - 87,45%



Интерфакс - Украина

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