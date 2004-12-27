За Ющенко проголосовали 63,48%, за Януковича - 21,13% - параллельный подсчет `Нашей Украины`

По данным отработки 57% бюллетеней в ходе параллельного подсчета голосов, который проводит штаба Виктора Ющенко, 63,48% избирателей отдали свои голоса за этого кандидата, 32,13% - за его соперника Виктора Януковича.



Об этом агентству `Интерфакс-Украина` сообщил народный депутат Игорь Осташ (`Наша Украина`).



По его словам, против всех проголосовали 4,39% избирателей.



Штаб В.Ющенко удовлетворен динамикой результатов выборов, оглашаемых Центризбиркомом, заявил руководитель избирательной кампании В.Ющенко Александр Зинченко в эфире `5 канала` в понедельник ночью.



По его мнению, результаты экзит-полов полностью совпадут с результатами голосования, обнародованными ЦИК.



Практически полное совпадение результатов всех экзит-полов А.Зинченко считает свидетельством применения научного подхода в их организации.



Также А.Зинченко заявил о необходимости достижения компромисса между политиками, однако, подчеркнул он, виновные в фальсификации результатов второго тура должны быть наказаны.



Интерфакс - Украина