Обработаны 95,06% протоколов: за Ющенко - 52,76%, за Януковича - 43,45%.

09:24, 27 декабря 2004
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Президентська доба 2004

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