Ядром правой оппозиции может стать Тимошенко - Фесенко
09:28, 27 декабря 2004Последние события
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Ядром правой оппозиции может стать лидер БЮТ Юлия Тимошенко, считает политолог Владимир Фесенко. Это может произойти ближе к парламентским выборам 2006 года. Партия регионов, СДПУ(о) и Трудовая Украина могут создать новую левоцентристскую оппозицию. Нишу центра, по мнению Фесенко, займет партия Владимира Литвина, к которому, скорее всего, присоединятся те депутаты, которые недавно вышли из других фракций Верховной Рады.
Президентська доба-2004
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