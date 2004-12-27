Ядром правой оппозиции может стать Тимошенко - Фесенко

Ядром правой оппозиции может стать лидер БЮТ Юлия Тимошенко, считает политолог Владимир Фесенко. Это может произойти ближе к парламентским выборам 2006 года. Партия регионов, СДПУ(о) и Трудовая Украина могут создать новую левоцентристскую оппозицию. Нишу центра, по мнению Фесенко, займет партия Владимира Литвина, к которому, скорее всего, присоединятся те депутаты, которые недавно вышли из других фракций Верховной Рады.



Президентська доба-2004



