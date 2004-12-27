В УНИАН продолжает работу Открытый независимый объединенный информационный центр `Президентська доба-2004 – другий тур, переголосування`.



Сейчас – с 08:00 до 09:00 – час политологов, в котором принимают участие Виталий Бала (директор Агентства моделирования ситуаций), Ярослав Павловский (эксперт Агентства моделирования ситуаций), Владимир Фесенко (председатель правления центра прикладных политических исследований `Пента`), Ростислав Павленко (директор программ школы политической аналитики при Национальной академии `Киево-Могилянская академия`), Алексей Гарань (школа политической аналитики при Национальной академии `Киево-Могилянская академия`), Александр Дергачев (политолог), Кость Бондаренко (директор центра исследования общественных процессов `Эксперт`, политолог), Дмитрий Выдрин (политолог), Вадим Карасев (директор Института глобальных стратегий), доцент Российской академии госслужбы при Президенте РФ Андрей Окара.



На 9.00-9.30 планируется брифинг руководителя штаба В.Януковича Тараса Черновола.



С 09:00 до 10:00 - час ретроспективы. Ретроспективу оранжевой революции проводят и анализируют директор Института политики Николай Томенко и один из авторов `оранжевой символики` Ярослав Лысюк.



10:00 – 10:50 — пресс-конференция Комитета избирателей Украины (итоги параллельного подсчета голосов).



УНИАН



