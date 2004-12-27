Президент Грузии поздравил Ющенко с победодй на выборах президента

Президент Грузії Михаил Саакашвили поздравил Виктора Ющенко с победой на выборах президента Украины `Сейчас я уже могу от имени народа Грузии поздравить своего друга Виктора Ющенко с достойной победой на выборах`, - заявил Саакашвили в прямом эфире украинского телевидения через два часа после закрытия избирательных участков на Украине. По его словам, он разговаривал по телефону с грузинскими наблюдателями в Украине и те сообщили, что `выборы прошли без нарушений, в демократической обстановке`.



МЦК





