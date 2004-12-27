Партия Регионов поглотит электорат КПУ - Павленко

Партия регионов в дальнейшем будет поглощать электоральную базу Коммунистической партии Украины, считает политолог Ростислав Павленко. Об этом он сказал на пресс-конференции в Независимом объединенном информационном центре в УНИАН. Говоря о новой оппозиции после выборов Президента, Павленко отметил, что `говорить об очень мощной оппозиции, которая свяжет власть по рукам и ногам, не приходится`. Однако, считает он, новая оппозиция будет `достаточно мощной`. Лево-центристскую нишу займет недавнее большинство. По мнению Павленко, в этом парламенте значительной будет роль `болота`, т.е. центристских сил, которые будут определяться в соответствии с ситуацией.

Следующий период Павленко охарактеризовал как `период неопределенности`, когда и власть, и оппозиция будут иметь шансы на укрепление.



Президентська доба-2004



