Давыдович призывает ТИК ускорить передачу данных
09:46, 27 декабря 2004Последние события
0
Председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав Давыдович призывает руководителей территориальных избирательных комиссий ускорить передачу результатов голосования в регионах в ЦИК, сообщает Громадське радио.
При этом он критиковал руководство избирательных комиссий в Луганской области, а также Николаевской, Запорожской, Ивано-Франковской, Донецкой, Днепропетровской и Крыму.
Громадське радио
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter