Давыдович призывает ТИК ускорить передачу данных

Председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав Давыдович призывает руководителей территориальных избирательных комиссий ускорить передачу результатов голосования в регионах в ЦИК, сообщает Громадське радио.



При этом он критиковал руководство избирательных комиссий в Луганской области, а также Николаевской, Запорожской, Ивано-Франковской, Донецкой, Днепропетровской и Крыму.





Громадське радио



