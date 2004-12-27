Давыдович призывает ТИК ускорить передачу данных

09:46, 27 декабря 2004
Последние события
0

Председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав Давыдович призывает руководителей территориальных избирательных комиссий ускорить передачу результатов голосования в регионах в ЦИК, сообщает Громадське радио.

При этом он критиковал руководство избирательных комиссий в Луганской области, а также Николаевской, Запорожской, Ивано-Франковской, Донецкой, Днепропетровской и Крыму.


Громадське радио

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter