ЦИК обработала 95,65% протоколов: за Ющенко - 52,68%, за Януковича - 43,53%, против всех - 2,35%

09:47, 27 декабря 2004
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МЦК


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