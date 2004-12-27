Гавриш не захотел быть судьей Конституционного Суда, избрав для себя политическую карьеру

Народный депутат Украины Степан Гавриш заявляет, что между должностью судьи КС и политической деятельностью он выбирает последнюю.

Об этом он сказал в комментарии телеканалу „Эра`, отвечая на вопрос, согласится ли он на пост судьи Конституционного Суда, на который он был назначен на прошлой неделе Указом Президента Украины.

„Я это решил недавно, когда ставился вопрос о принятии мною присяги. И я решил, что не могу становиться ни на чью сторону в этот момент, кроме стороны, которой является Украина. И я реши продолжать заниматься активной политической деятельностью`, - сказал Степан Гавриш.



Президент Украины Леонид Кучма подписал Указ о назначении Степана Гавриша судьей КС, но сам нардеп 23 декабря сказал, что пока не решил, переходить ли на работу в Конституционный Суд. 24 декабря вопрос принятия С. Гавришем присяги судьи Конституционного Суда Украины был снят с повестки дня заседания парламента.



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