В систему `Выборы` осталось ввести 1405 протоколов

По состоянию на 9:34 утра 27 декабря в информационно-аналитическую систему `Выборы` осталось ввести 1405 протоколов. Председатель ЦИК Ярослав Давыдович сообщил, что введение данных проходит оперативно. В данный момент остаются неучтенными 983165 голосов избирателей. Закончили передачу протоколов Киевская и Сумская области.

Больше всего протоколов не введены в систему `Выборы` из Луганской (188), Одесской (184), Николаевской (135), Ивано-Франковской (113), Днепропетровской (85) областей и АР Крым (97).



Ярослав Давыдович, посоветовавшись с журналистами, назначил время следующей встречи на 12.30 сегодняшнего дня. На просьбу журналистов прокомментировать цифры, председатель ЦИК заметил, что его дело - считать протоколы.

Также господин Давыдович сообщил, что на следующей встрече с представителями СМИ озвучит данные по открепительным удостоверениям и по голосованию на дому.



ИМИ





