ЦИК обработала 96,34% протоколов: за Ющенко - 52,6% (14 663 491), за Януковича - 43,61% (12 158 868), против всех - 2,35%



МЦК





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